***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2022 14:51
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063555
BIST
14:433.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 22,69
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
14:4318,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
14:4318,2384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0267
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
14:43980,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,19
|Açılış
|: 980,13
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,13
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler14:43
|IZFAS
|3,63
|15.204.241
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|22.987.841
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|12.835.364
|% 9,95
|
|MERKO
|5,92
|26.619.986
|% 9,83
|
|NTHOL
|10,73
|15.694.610
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|73.103.915
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|56.307.636
|% -9,96
|
|HALKB
|9,94
|2.649.420.568
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,32
|4.708.714.354
|% -3,60
|
|ISCTR
|9,04
|4.102.072.850
|% -1,31
|
|YKBNK
|7,25
|3.803.250.750
|% 2,40
|
|GARAN
|22,26
|3.393.843.929
|% -7,10
|
|ASELS
|34,82
|3.342.042.009
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,25
|3.803.250.750
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,04
|4.102.072.850
|% -1,31
|
|EKGYO
|4,23
|1.794.880.862
|% 6,28
|
|AKBNK
|12,32
|4.708.714.354
|% -3,60
|
|HALKB
|9,94
|2.649.420.568
|% -9,96
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2706
|18,2826
|% 0,09
|
|Euro
|18,2253
|18,2384
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7804
|20,8846
|% -0,52
|
|Frank
|18,9384
|19,0525
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8498
|4,8742
|% 0,02
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|1,86
|
|Altın Gr.
|978
|978
|0,10
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-77,00
|
|Tam
|6.637
|6.700
|-12,00
|
|Yarım
|3.234
|3.275
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|0,80
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 53 artarak (% 0.85 ) 3, 016
-
14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, ALMAD, EMNIS, IZFAS, MERKO
-
14:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, SKBNK, ISGYO, HKTM, VAKBN, NTHOL, TSKB, HALKB
-
14:58
KUVVA, ALMAD, PRKME değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:58
ATSYH, TSKB, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında