***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 17:30
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079549
BIST
17:514.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -29,73
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.428
17:5118,5451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0552
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:5119,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2359
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:511.049,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.049,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MNDRS
|10,56
|149.845.287
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|56.547.850
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|202.105.012
|% 10,00
|
|TMPOL
|31,24
|46.444.407
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.682.797
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,23
|21.987.388
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|51.494.724
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,65
|249.258.384
|% -9,31
|
|TURGG
|265,90
|39.048.589
|% -8,44
|
|ETILR
|9,36
|38.020.921
|% -6,31
|
|THYAO
|111,60
|8.618.916.989
|% -1,59
|
|EREGL
|36,30
|6.382.145.029
|% -3,30
|
|ASELS
|38,78
|5.912.355.755
|% 1,95
|
|PETKM
|14,24
|3.871.220.623
|% -1,66
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|EKGYO
|5,18
|3.394.158.862
|% -3,72
|
|ODAS
|10,69
|3.310.737.599
|% 7,11
|
|YKBNK
|9,59
|2.978.836.006
|% -1,84
|
|SKBNK
|2,15
|609.867.542
|% -3,59
|
|PETKM
|14,24
|3.871.220.623
|% -1,66
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5387
|18,5415
|% 0,28
|
|Euro
|19,0823
|19,0983
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,6834
|21,7922
|% 0,42
|
|Frank
|19,4221
|19,5391
|% 1,83
|
|Riyal
|4,9147
|4,9394
|% 0,23
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|5,35
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.918
|7.042
|24,00
|
|Yarım
|3.360
|3.443
|12,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.721
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,79
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|2,68
|
Seans Raporu
17:49
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17:59XU100
Endeks 4, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 95, 026.00 milyon TL de
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17:59KZBGY
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 294, 110 adet işlem
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17:58TRILC
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 027, 307 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 194, 518 adet işlem
-
17:55ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 864, 522 adet işlem