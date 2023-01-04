***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 17:07
***INVEO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVEO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVEO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093242
BIST
17:045.508
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -118,13
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.508
17:0418,7474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0257
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:0419,9259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1598
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:041.120,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 14,43
|Açılış
|: 1.120,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KONYA
|4.177,00
|456.966.267
|% 10,00
|
|BFREN
|5.230,80
|315.090.094
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.141.798
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|40.115.780
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|76.549.638
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.324.974
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.729.288
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.230.326
|% -9,93
|
|LIDER
|87,85
|25.233.790
|% -9,80
|
|SANEL
|20,54
|24.097.246
|% -9,36
|
|EREGL
|43,02
|11.201.064.140
|% 1,85
|
|KRDMD
|19,74
|7.919.496.287
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,41
|6.797.290.633
|% -0,11
|
|ASELS
|65,40
|6.242.606.681
|% -5,35
|
|THYAO
|144,50
|5.967.297.040
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,41
|6.797.290.633
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,74
|7.919.496.287
|% 4,94
|
|EREGL
|43,02
|11.201.064.140
|% 1,85
|
|YKBNK
|11,66
|2.941.292.847
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,53
|2.874.051.614
|% -1,10
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7412
|18,7474
|% 0,14
|
|Euro
|19,9077
|19,9259
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,5131
|22,6260
|% 0,77
|
|Frank
|20,1187
|20,2399
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9705
|4,9954
|% 0,16
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|20,88
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|14,95
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|69,00
|
|Tam
|7.570
|7.628
|53,00
|
|Yarım
|3.667
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|-2,21
|
Seans Raporu
17:04
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