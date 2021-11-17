***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesiyle ilgi başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978379BIST