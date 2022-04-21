***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 Yılı 3 Aylık Finansal Raporlara İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022807BIST