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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

21.04.2022 21:53
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

2022 Yılı 3 Aylık Finansal Raporlara İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022807


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 8,03 62.370.116 % 10,00  
SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
NETAS 19,48 108.065.793 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6994 14,7036 % 0,22  
Euro 15,9367 15,9497 % 0,11  
Sterlin 19,0924 19,1881 % -0,12  
Frank 15,3620 15,4545 % -0,29  
Riyal 3,9078 3,9274 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -4,66  
Altın Gr. 923 923 -0,29  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 -0,48  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,22  
B. Petrol 108 108 1,58  
Seans Raporu 18:05
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