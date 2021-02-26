***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıDetay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım DanışmanlıkEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi23.746.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihNisan 2021Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları26/02/2021Edinilen Payların Nominal Tutarı52.242Beher Payın Alış Fiyatı195,26Toplam Tutar10.200.774Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)5,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)5,50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)22,52Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAbdullah Karaoğlu - Bora Dündar - Alkin AksoyKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/02/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 24.02.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ("Detaysoft") 'ye 10.200.774 TL yatırım yapılarak %5,5 oranında iştirak edilmesine karar verildiği açıklanmıştır.Şirketimizin 24.02.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu Detay Danışmanlık Bilgisayar Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret A.Ş. paylarında yapılacak olan %5,5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 10.200.774 TL tutarındaki ödeme bugün (26.02.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir.Detaysoft şirketi ile ilgili yatırım süreci hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913641BIST