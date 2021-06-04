***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.05.2021 - 21.05.2021(1) - 21.05.2021(2)Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHOP Teknoloji A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPaylaşımlı MobiliteEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.05.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı523.125Beher Payın Alış Fiyatı4,76Toplam Tutar2.490.480,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)15,50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)15,50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)15,50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,50Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusundaYönetim Kurulu'muzun 18.05.2021 tarihinde aldığı karara istinaden HOP Teknoloji A.Ş.' ye yatırım yapılarak %15,5 oranında iştirak edilmesine, bu kapsamda şirket ortakları ile sözleşme imzalanmasına karar verildiğini bu doğrultuda ilgili şirkete toplamda 24.204.145 TL finansman sağlanacağını ve bu tutarın şirketin gelecek dönemdeki vizyonuna ulaşması için büyümesini hızlandırmak ve elektrikli skuter alımı için kullanılacağını ve bu finansmanın 2.490.480 TL'sinin şirkete doğrudan sermaye şeklinde, geri kalan kısmının ise 36 ay eşit taksitte tahsil edilecek borç finansmanı şeklinde olacağını 19.05.2021 tarihinde açıklamıştık.21.05.2021 tarihinde, HOP Teknoloji A.Ş. paylarında yapılacak olan %15.5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin 2.490.480 TL ödeme gerçekleştirdiğimizi ve aynı tarihte yaptığımız ikinci bir açıklama ile iştirak işlemlerinin tamamlandığını kamuoyuyla paylamıştık.İştirak edinimi süreci kapsamında gerçekleştireceğimizi ilettiğimiz 21.713.665 TL tutarındaki borç finansmanı bugün (04.06.2021 tarihinde) yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940277BIST