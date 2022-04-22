***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
22.04.2022 23:26
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ICHAIN Yatırım Holding Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kripto varlık, merkeziyetsiz finans ve blockzincir teknolojileri alanında faaliyet gösterecek şirketleri kurmak, faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak ve faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000,00 -TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.04.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
10.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,02
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni şirket kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 10 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı 10.000.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına ve ilgili izinlerin alınması ve sürecin yürütülmesi için Şirketimizin Genel Müdürü Sn. Onur Topaç ve ekibine yetki verilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, gerekli izinler alınarak, Ichain Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, Şirket, 22.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023322
BIST