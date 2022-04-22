***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıICHAIN Yatırım Holding Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKripto varlık, merkeziyetsiz finans ve blockzincir teknolojileri alanında faaliyet gösterecek şirketleri kurmak, faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak ve faaliyet gösteren şirketlerle iş birliği yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000,00 -TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.04.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar10.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%6,02Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 10 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamasında detaylı olarak duyurduğu üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı 10.000.000 TL sermayeli bir şirket kurulmasına ve ilgili izinlerin alınması ve sürecin yürütülmesi için Şirketimizin Genel Müdürü Sn. Onur Topaç ve ekibine yetki verilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, gerekli izinler alınarak, Ichain Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, Şirket, 22.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023322BIST