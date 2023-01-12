***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.01.2023 19:03
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/01/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Inveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kurumsal kiralama hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000,00-TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.01.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ünün şirketin tescilinden önce ödenmesine, nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesine karar verilmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
20.000.000,00-TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,67
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%12,04
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni şirket kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni şirket kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni şirket kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu üzere, gelecek dönemde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve grup şirketleri başta olmak üzere her türlü kurumsal kiralama hizmetini gerçekleştirmek amacıyla, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı, 20 Milyon TL sermayeli bir kurumsal kiralama hizmeti şirketi kurulmasına nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ünün şirketin tescilinden önce ödenmesine, nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesine sürecin yürütülmesi için Şirketimizin Genel Müdür'ü Sn. Onur Topaç ve ekibine yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, nakden taahhüt edilen kısım olan 5 Milyon TL ödenmiş ve gerekli izinler alınmış olup, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak Şirket, 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101475
BIST