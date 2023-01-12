***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/01/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıInveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuKurumsal kiralama hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000,00-TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.01.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıNakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ünün şirketin tescilinden önce ödenmesine, nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesine karar verilmiştir.Edinilen Payların Nominal Tutarı20.000.000 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar20.000.000,00-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,67İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%12,04Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrtaklığın faaliyetlerine olumlu etkisinin olacağı değerlendirilmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni şirket kuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni şirket kuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni şirket kuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 09.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında duyurduğu üzere, gelecek dönemde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve grup şirketleri başta olmak üzere her türlü kurumsal kiralama hizmetini gerçekleştirmek amacıyla, Şirketimizin %100'üne sahip olacağı, 20 Milyon TL sermayeli bir kurumsal kiralama hizmeti şirketi kurulmasına nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ünün şirketin tescilinden önce ödenmesine, nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesine sürecin yürütülmesi için Şirketimizin Genel Müdür'ü Sn. Onur Topaç ve ekibine yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, nakden taahhüt edilen kısım olan 5 Milyon TL ödenmiş ve gerekli izinler alınmış olup, Inveo Araç Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanarak Şirket, 12.01.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101475BIST