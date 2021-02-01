***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 45.293.210 35.657.596Satışların Maliyeti12 -6.449.878 -10.270.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.843.332 25.387.094BRÜT KAR (ZARAR)38.843.332 25.387.094Genel Yönetim Giderleri13 -2.175.232 -689.922Pazarlama Giderleri13 -395.101 -33.902Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 532.130.695 84.580.271Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -181.205 -420.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)568.222.489 108.822.923Yatırım Faaliyetlerinden Giderler15 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)568.222.489 108.822.923Finansman Gelirleri17 0 0Finansman Giderleri17 -2.589.465 -6.604.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)565.633.024 102.218.856Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-107.146.883 -18.455.324Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -1.313.684 -1.563.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -105.833.199 -16.891.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)458.486.141 83.763.532DÖNEM KARI (ZARARI)458.486.141 83.763.532Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları458.486.141 83.763.532Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 15,28290000 2,79210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.477.056 -15.031.936Dönem Karı (Zararı)458.486.141 -437.406.290 -84.959.764Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 168.626 42.455Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.668 2.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 12.668 2.433Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler94.835 27.808Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12 94.835 27.808Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-531.253.698 -84.557.914Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -531.253.698 -84.557.914Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 105.093.074 18.455.324İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -11.521.795 -18.929.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.556.907 -13.835.704Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)23 -18.586.802 -2.071.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.320 -1.761.115İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 74.742 -1.761.115İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -235.062 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.115 48.245İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -1.450 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 98.565 30.545Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 39.521 13.562Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.946.421 -10.020.708İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3 -10.000.000 -10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 53.579 -20.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -44.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5 0 -35.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5 0 -8.851Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.477.056 -15.031.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.257.255 21.125.806İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri23 21.155.593İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları23 -4.242.217Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.038 -29.787Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -15.038 -29.787FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.727.861 -6.070.992Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.907.861 -6.025.992İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri24 11.907.861 -6.025.992Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -180.000 -45.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.450 22.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.450 22.878DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 30.125 7.247DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 23.675 30.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.28 23.675 30.125Finansal Yatırımlar20.761.707 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar20.761.707 2.174.905Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar23 20.761.707 2.174.905Diğer Alacaklar1.939.420 1.779.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 1.929.020 1.779.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 10.400 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 71.410ARA TOPLAM22.724.802 4.055.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.724.802 4.055.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar747.791.720 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar747.791.720 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar23 747.791.720 200.774.010Maddi Duran Varlıklar36.951 28.708Tesis, Makine ve Cihazlar6 36.951 28.708Kullanım Hakkı Varlıkları20 606.871 783.422Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 22.528 5.726TOPLAM DURAN VARLIKLAR748.458.070 201.591.866TOPLAM VARLIKLAR771.182.872 205.647.405KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.295.400 19.387.539İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.295.400 19.387.539İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları23 31.295.400 19.387.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları128.112 86.671İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları128.112 86.671Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 128.112 86.671Ticari Borçlar162.366 65.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 16.250 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 146.116 47.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 57.788 18.267Diğer Borçlar56.505 10.002.926İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 0 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 56.505 2.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 739.498 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar4.963 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.963ARA TOPLAM32.444.632 31.111.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.444.632 31.111.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar579.467 720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar579.467 720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar20 579.467 720.792Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11.929 1.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.929 1.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 131.956.372 26.106.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.547.768 26.829.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.992.400 57.941.285ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar606.190.472 147.706.120Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.302 7.091Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.302 7.091Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 5.302 7.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.461.624 2.479.612Yasal Yedekler11 7.461.624 2.479.612Diğer Yedekler11 1.620.255 920.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları108.596.043 30.514.523Net Dönem Karı veya Zararı21 458.486.141 83.763.532TOPLAM ÖZKAYNAKLAR606.190.472 147.706.120TOPLAM KAYNAKLAR771.182.872 205.647.405Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350Transferler11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0Dönem Karı (Zararı)18 7.188 83.763.532 83.770.720 83.770.720Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.000 -8.950 -13.950 -13.950Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120Hatalara İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11 4.982.012 700.000 78.081.520 -83.763.532 0 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -1.789 458.486.141 458.484.352 458.484.352Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 1.620.255 108.596.043 458.486.141 606.190.472 606.190.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)458.486.141 83.763.532DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.789 7.188Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.236 9.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler447 -2.028Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 447 -2.028Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.789 7.188TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)458.484.352 83.770.720Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları458.484.352 83.770.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906810BIST