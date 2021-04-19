***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 132.771.765 14.274.653Satışların Maliyeti12 -5.629.672 -2.620.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)127.142.093 11.653.743BRÜT KAR (ZARAR)127.142.093 11.653.743Genel Yönetim Giderleri14 -883.970 -358.222Pazarlama Giderleri14 -97.546 -145.237Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 397.067.588 452.910.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -556.343 -148.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)522.671.822 463.911.556FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)522.671.822 463.911.556Finansman Gelirleri15 21.584 0Finansman Giderleri15 -756.933 -567.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)521.936.473 463.343.725Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-85.734.098 -91.088.360Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -6.422.999 -405.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -79.311.099 -90.682.775SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)436.202.375 372.255.365DÖNEM KARI (ZARARI)436.202.375 372.255.365Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları436.202.375 372.255.365Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 14,54030000 12,40850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.806.085 -5.954.395Dönem Karı (Zararı)436.202.375 372.255.365Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)436.202.375 372.255.365Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-436.553.876 -372.811.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 45.360 42.753Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 -8.145 953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -8.145 953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 742.999 567.847Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 742.999 567.847Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -396.296.008 -452.909.019Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler13 -396.296.008 -452.909.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 85.734.098 91.088.360İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -126.772.180 -11.601.974İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.454.584 -5.398.680Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-93.907.582 -3.448.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.621 -14.984İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-80.621 20.017İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -35.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.650 -76.796Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.889 130.808İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.893 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.782 130.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)138.307 3.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.505 11.326İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-56.505 11.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-517.644 -2.003.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-517.644 -2.003.508Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-94.806.085 -5.954.395YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI115.462.029 7.138.548Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri132.401.852 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 7.138.548İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -10.200.774 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -5.670.655 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-42.460 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -42.460 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.025.934İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.025.934FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.657.886 567.461Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 612.461İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 612.461Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.870.000 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-19.870.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.000 -45.000Ödenen Faiz15 -742.886YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.942 1.751.614NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.942 1.751.614DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.675 30.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.733 1.781.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.733 23.675Finansal Yatırımlar115.429.221 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar115.429.221 20.761.707Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 115.429.221 20.761.707Diğer Alacaklar3.045.975 1.939.420İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.954.954 1.929.020İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 91.021 10.400Peşin Ödenmiş Giderler7.650 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.650 0Diğer Dönen Varlıklar236.060 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar236.060 0ARA TOPLAM118.740.639 22.724.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.740.639 22.724.802DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.153.569.553 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.153.569.553 747.791.720Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 1.153.569.553 747.791.720Maddi Duran Varlıklar74.509 36.951Tesis, Makine ve Cihazlar7 74.509 36.951Kullanım Hakkı Varlıkları9 566.413 606.871Ertelenmiş Vergi Varlığı10 0 22.528TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.154.210.475 748.458.070TOPLAM VARLIKLAR1.272.951.114 771.182.872KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.863.320 31.295.400İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 11.863.320 31.295.400İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 11.863.320 31.295.400Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları157.534 128.112İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 157.534 128.112Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 157.534 128.112Ticari Borçlar139.477 162.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 19.143 16.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4,17 120.334 146.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 188.869 57.788Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 6.422.999 739.498Kısa Vadeli Karşılıklar0 4.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 0 4.963Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 56.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 0 56.505ARA TOPLAM18.772.199 32.444.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.772.199 32.444.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar525.039 579.467İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar525.039 579.467Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,17 525.039 579.467Uzun Vadeli Karşılıklar7.053 11.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.053 11.929Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 211.246.750 131.956.372TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER211.778.842 132.547.768TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER230.551.041 164.992.400ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.042.400.073 606.190.472Ödenmiş Sermaye11 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)11 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.528 5.302Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 12.528 5.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 12.528 5.302Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.461.624 7.461.624Yasal Yedekler11 7.461.624 7.461.624Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 568.702.439 110.216.298Net Dönem Karı veya Zararı436.202.375 458.486.141TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.042.400.073 606.190.472TOPLAM KAYNAKLAR1.272.951.114 771.182.872Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120Transferler4.982.012 78.781.520 -83.763.532Dönem Karı (Zararı)372.255.365 372.255.365 372.255.365Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42 -42 -42Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.049 7.461.624 110.216.298 372.255.365 519.961.443 519.961.443Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Transferler458.486.141 -458.486.141Dönem Karı (Zararı)436.202.375 436.202.375 436.202.375Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 7.461.624 568.702.439 436.202.375 1.042.400.073 1.042.400.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)436.202.375 372.255.365DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.226 -42Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.033 -54Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.807 12Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.807 12Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.226 -42TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)436.209.601 372.255.323Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları436.209.601 372.255.323http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929339BIST