***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 166.062.685 45.293.210Satışların Maliyeti14 -68.130.825 -6.449.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)97.931.860 38.843.332BRÜT KAR (ZARAR)97.931.860 38.843.332Genel Yönetim Giderleri15 -9.421.080 -2.175.232Pazarlama Giderleri15 -202.829 -395.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 263.331.104 532.130.695Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.704.750 -181.205ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)344.934.305 568.222.489FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)344.934.305 568.222.489Finansman Gelirleri17 52.059 0Finansman Giderleri17 -1.495.134 -2.589.465SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)343.491.230 565.633.024Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.360.758 -27.756.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -9.211.374 -1.313.684Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.3-19 -7.149.384 -26.443.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)327.130.472 537.876.334DÖNEM KARI (ZARARI)327.130.472 537.876.334Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları327.130.472 537.876.334Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.701.463 -33.083.330Dönem Karı (Zararı)327.130.472 537.876.334Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)327.130.472 537.876.334Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-315.537.877 -539.096.177Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 424.567 168.627Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.843 12.601Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 101.843 12.601Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-14.724.114 2.306.531Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -16.084.883 -282.934Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 1.360.769 2.589.465Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler16 -254.185.025 -531.253.698Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-254.185.025 -531.253.698Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 16.360.758 27.756.690İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -63.515.906 -38.086.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.408.470 -31.572.235Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)15.244.493 -20.405.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.931 -10.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-94.931 -10.400Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.036.511 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.447 97.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-90 -1.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.537 98.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)369.219 39.521Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.505 -9.946.421İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-56.505 53.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.742 -1.346.927Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.001.065 -32.792.078Alınan Faiz16.084.883 282.934Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -9.384.485 -574.186YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-145.063.190 23.976.278Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri131.502.430 44.536.806İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri144.301 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -250.202.853 -20.395.569Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-377.122 -15.038Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -377.122 -15.038Verilen Nakit Avans ve Borçlar-26.129.946 -149.921Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-26.129.946 -149.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.360.346 9.100.602Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri133.090.995 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.702.000 50.885.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri16.702.000 50.885.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.870.000 -39.015.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-31.870.000 -39.015.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-202.290 -180.000Ödenen Faiz17 -1.360.359 -2.589.398YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.381 -6.450NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.381 -6.450DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.675 30.125DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.294 23.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020 Bir Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3-20 22.294 23.675 30.125Finansal Yatırımlar4-20 6.598.098 20.761.707 2.174.905Diğer Alacaklar13.304.319 1.939.420 1.779.099İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-20 13.198.988 1.929.020 1.779.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 105.331 10.400Peşin Ödenmiş Giderler5.036.511 0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8-20 5.000.000 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 36.511 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9 397.609 0 71.410İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 397.609 0 71.410ARA TOPLAM25.358.831 22.724.802 4.055.539TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.358.831 22.724.802 4.055.539DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.182.967.889 747.791.720 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.182.967.889 747.791.720 200.774.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 1.182.967.889 747.791.720 200.774.010Diğer Alacaklar7 14.859.978 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-20 14.859.978 0 0Maddi Duran Varlıklar10 347.094 36.951 28.708Tesis, Makine ve Cihazlar36.951 28.708Taşıtlar244.087Mobilya ve Demirbaşlar103.007Kullanım Hakkı Varlıkları11 806.468 606.871 783.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.198.981.429 748.435.542 201.586.140TOPLAM VARLIKLAR1.224.340.260 771.160.344 205.641.679KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17.144.701 31.423.512 19.474.210İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.990.590 31.423.512 19.474.210Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-20 155.767 128.112 86.671Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 16.834.823 31.295.400 19.387.539İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar154.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 154.111Ticari Borçlar180.813 162.366 65.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-20 16.160 16.250 17.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 164.653 146.116 47.551Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 427.007 57.788 18.267Diğer Borçlar0 56.505 10.002.926İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0 10.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 56.505 2.926Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 566.387 739.498 1.551.033Kısa Vadeli Karşılıklar27.449 4.963 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 27.449 4.963 0ARA TOPLAM18.346.357 32.444.632 31.111.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.346.357 32.444.632 31.111.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar407.040 579.467 720.792İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar337.118 579.467 720.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar5-20 337.118 579.467 720.792İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar69.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 69.922Uzun Vadeli Karşılıklar83.028 11.929 1.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 83.028 11.929 1.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.3-19 40.122.221 32.971.103 6.528.544TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.612.289 33.562.499 7.251.324TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.958.646 66.007.131 38.363.011ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.165.381.614 705.153.213 167.278.668Ödenmiş Sermaye13 96.000.000 30.000.000 30.000.000Geri Alınmış Paylar (-)13 -16.000 -5.000 -5.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 67.128.102 26.107 26.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13 12.236 5.302 7.091Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.236 5.302 7.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 12.236 5.302 7.091Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 35.474.115 7.461.624 2.479.612Yasal Yedekler13 35.474.115 7.461.624 2.479.612Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.3-13 639.652.689 129.788.846 134.770.858Net Dönem Karı veya Zararı327.130.472 537.876.334 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.165.381.614 705.153.213 167.278.668TOPLAM KAYNAKLAR1.224.340.260 771.160.344 205.641.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 31.434.778 83.763.532 147.706.120 147.706.120Diğer Düzeltmeler19.572.548 19.572.548 19.572.548Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 51.007.326 83.763.532 167.278.668 167.278.668Transferler4.982.012 78.781.520 -83.763.532 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.789 537.876.334 537.874.545 537.874.545Dönem Karı (Zararı)537.876.334 537.876.334 537.876.334Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.789 -1.789 -1.789Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 129.788.846 537.876.334 705.153.213 705.153.213Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Diğer Düzeltmeler19.572.548 79.390.193 98.962.741 98.962.741Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -5.000 26.107 5.302 7.461.624 129.788.846 537.876.334 705.153.213 705.153.213Transferler28.012.491 509.863.843 -537.876.334 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.934 327.130.472 327.139.406 327.139.406Dönem Karı (Zararı)327.130.472 327.130.472 327.130.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.934 6.934 6.934Sermaye Arttırımı66.000.000 -11.000 67.101.995 133.090.995 133.090.995Dönem Sonu Bakiyeler96.000.000 -16.000 67.128.108 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)327.130.472 537.876.334DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.934 -1.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.668 -2.236Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.734 447Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-1.734 447Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.934 -1.789TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)327.137.406 537.874.545Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları327.137.406 537.874.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999633BIST