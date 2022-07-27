***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2022 19:09
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 77.845.827 152.776.521 3.610.588 20.004.756
Satışların Maliyeti
12 -2.664.922 -68.130.825 -2.664.922 -32.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.180.905 84.645.696 945.666 19.972.442
BRÜT KAR (ZARAR)
75.180.905 84.645.696 945.666 19.972.442
Genel Yönetim Giderleri
14 -7.835.198 -2.776.404 -4.636.286 -1.892.434
Pazarlama Giderleri
14 -573.111 -102.413 -283.239 -4.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 443.712.457 218.380.117 69.765.739 -241.156.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.697.760 -1.816.287 -3.110.510 -1.259.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
501.787.293 298.330.709 62.681.370 -224.341.113
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
501.787.293 298.330.709 62.681.370 -224.341.113
Finansman Gelirleri
15 56.391.731 21.584 -7.140.746 0
Finansman Giderleri
15 -14.856.184 -1.081.901 -9.817.370 -324.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
543.322.840 297.270.392 45.723.254 -224.666.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.721.855 -29.108.116 15.889.583 56.625.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 -8.330.983 7.008.162 -1.907.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -21.721.855 -20.777.133 8.881.421 58.533.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099
DÖNEM KARI (ZARARI)
521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,17330000 1,11730000 0,25670000 -0,70020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.502.745 -54.799.453
Dönem Karı (Zararı)
521.600.985 268.162.276
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
521.600.985 268.162.276
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-387.500.395 -254.743.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,9 305.669 122.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 324.775 27.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
324.775 27.119
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.013.419 -3.936.654
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.781.426 -4.989.649
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 14.794.845 1.052.995
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -421.804.345 -216.548.303
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.193.389 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-433.997.734 -216.548.303
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 21.721.855 29.108.116
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -61.768 -63.515.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
335.192.883 -66.259.394
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.399.405 -66.419.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.033.789 -158.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.033.789 -158.075
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.987.514 -27.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.819 82.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.521 61.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
169.340 20.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
54.606 242.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
341.717.277 -56.505
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
169.889.051 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
171.828.226 -56.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
700.861 78.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
700.861 78.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
469.293.473 -52.840.209
Alınan Faiz
2.781.426 4.989.649
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -572.154 -6.948.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-566.756.004 88.047.138
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.726.690 131.646.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5 -65.250.000 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
5 -460.465.344 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 0 -19.430.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -360.053
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -360.053
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-43.767.350 -23.809.076
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-43.767.350 -23.809.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.253.409 -33.166.328
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-39.815.439 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.815.439 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.065.400 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
150.065.400 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -31.870.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -31.870.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-203.115 -243.333
Ödenen Faiz
15 -14.793.437 -1.052.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150 81.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150 81.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.294 23.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.444 105.032
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,17 22.444 22.294
Finansal Yatırımlar
5,17 24.316.898 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.316.898 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
24.316.898 6.598.098
Diğer Alacaklar
60.518.470 13.304.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,17 57.379.350 13.198.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.139.120 105.331
Peşin Ödenmiş Giderler
48.997 5.036.511
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.997 36.511
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.767 0
Diğer Dönen Varlıklar
469.553 397.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
469.553 397.609
ARA TOPLAM
85.382.129 25.358.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.382.129 25.358.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.131.696.650 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.131.696.650 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.131.696.650 1.182.967.889
Diğer Alacaklar
8 14.446.966 14.859.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,17 14.446.966 14.859.978
Maddi Duran Varlıklar
7 300.715 347.094
Taşıtlar
215.923 244.087
Mobilya ve Demirbaşlar
84.792 103.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 458.908 806.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.146.903.239 1.198.981.429
TOPLAM VARLIKLAR
2.232.285.368 1.224.340.260
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
180.052.603 17.144.701
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
179.956.692 16.990.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,17 155.657 155.767
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 179.801.035 16.834.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
95.911 154.111
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
95.911 154.111
Ticari Borçlar
346.632 180.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,17 12.639 16.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 333.993 164.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 481.613 427.007
Diğer Borçlar
110.040.262 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,17 42.521.070 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 67.519.192 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 566.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.906 27.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 81.906 27.449
ARA TOPLAM
291.003.016 18.346.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.003.016 18.346.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,17 239.347 407.040
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
237.266 337.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
237.266 337.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.081 69.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.081 69.922
Diğer Borçlar
231.677.015 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,17 127.367.981 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 104.309.034 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
354.981 83.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 354.981 83.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 61.844.031 40.122.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.115.374 40.612.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
585.118.390 58.958.646
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.647.166.978 1.165.381.614
Ödenmiş Sermaye
11 240.000.000 96.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-39.831.439 -16.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 45.884.072 67.128.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.054 12.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.474.115 35.474.115
Yasal Yedekler
11 35.474.115 35.474.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 844.027.191 639.652.689
Net Dönem Karı veya Zararı
521.600.985 327.130.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.647.166.978 1.165.381.614
TOPLAM KAYNAKLAR
2.232.285.368 1.224.340.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişiklik 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 268.162.276 268.169.502 268.169.502
Dönem Karı (Zararı)
268.162.276 268.162.276 268.162.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 7.226 7.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 35.474.115 540.689.948 268.162.276 874.359.974 874.359.974
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
327.130.472 -327.130.472 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 521.600.985 521.600.803 521.600.803
Dönem Karı (Zararı)
521.600.985 521.600.985 521.600.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 -182 -182
Sermaye Arttırımı
144.000.000 -21.244.030 -122.755.970 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-39.815.439 -39.815.439 -39.815.439
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 240.000.000 -39.831.439 45.884.072 12.054 12.054 12.054 35.474.115 844.027.191 521.600.985 1.647.166.978 1.647.166.978
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182 7.226 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-227 9.033 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45 -1.807 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45 -1.807 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182 7.226 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
521.600.803 268.169.502 61.612.837 -168.040.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
521.600.803 268.169.502 61.612.837 -168.040.099
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048334
BIST