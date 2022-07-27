***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 77.845.827 152.776.521 3.610.588 20.004.756Satışların Maliyeti12 -2.664.922 -68.130.825 -2.664.922 -32.314TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.180.905 84.645.696 945.666 19.972.442BRÜT KAR (ZARAR)75.180.905 84.645.696 945.666 19.972.442Genel Yönetim Giderleri14 -7.835.198 -2.776.404 -4.636.286 -1.892.434Pazarlama Giderleri14 -573.111 -102.413 -283.239 -4.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 443.712.457 218.380.117 69.765.739 -241.156.310Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.697.760 -1.816.287 -3.110.510 -1.259.944ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)501.787.293 298.330.709 62.681.370 -224.341.113FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)501.787.293 298.330.709 62.681.370 -224.341.113Finansman Gelirleri15 56.391.731 21.584 -7.140.746 0Finansman Giderleri15 -14.856.184 -1.081.901 -9.817.370 -324.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)543.322.840 297.270.392 45.723.254 -224.666.081Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.721.855 -29.108.116 15.889.583 56.625.982Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 -8.330.983 7.008.162 -1.907.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -21.721.855 -20.777.133 8.881.421 58.533.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099DÖNEM KARI (ZARARI)521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 2,17330000 1,11730000 0,25670000 -0,70020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI471.502.745 -54.799.453Dönem Karı (Zararı)521.600.985 268.162.276Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)521.600.985 268.162.276Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-387.500.395 -254.743.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,9 305.669 122.537Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 324.775 27.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler324.775 27.119Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.013.419 -3.936.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.781.426 -4.989.649Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 14.794.845 1.052.995Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -421.804.345 -216.548.303İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12.193.389 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-433.997.734 -216.548.303Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 21.721.855 29.108.116İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -61.768 -63.515.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler335.192.883 -66.259.394Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.399.405 -66.419.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.033.789 -158.075İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.033.789 -158.075Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.987.514 -27.480Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler165.819 82.012İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.521 61.436İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)169.340 20.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)54.606 242.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler341.717.277 -56.505İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)169.889.051 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)171.828.226 -56.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler700.861 78.162Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)700.861 78.162Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları469.293.473 -52.840.209Alınan Faiz2.781.426 4.989.649Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -572.154 -6.948.893YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-566.756.004 88.047.138Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri2.726.690 131.646.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları5 -65.250.000 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları5 -460.465.344 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 0 -19.430.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -360.053Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -360.053Verilen Nakit Avans ve Borçlar-43.767.350 -23.809.076İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-43.767.350 -23.809.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.253.409 -33.166.328İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-39.815.439 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.815.439 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.065.400 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri150.065.400 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -31.870.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 -31.870.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-203.115 -243.333Ödenen Faiz15 -14.793.437 -1.052.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150 81.357NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150 81.357DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.294 23.675DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.444 105.032Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3,17 22.444 22.294Finansal Yatırımlar5,17 24.316.898 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24.316.898 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar24.316.898 6.598.098Diğer Alacaklar60.518.470 13.304.319İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,17 57.379.350 13.198.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.139.120 105.331Peşin Ödenmiş Giderler48.997 5.036.511İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 0 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler48.997 36.511Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.767 0Diğer Dönen Varlıklar469.553 397.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar469.553 397.609ARA TOPLAM85.382.129 25.358.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR85.382.129 25.358.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.131.696.650 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.131.696.650 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.131.696.650 1.182.967.889Diğer Alacaklar8 14.446.966 14.859.978İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,17 14.446.966 14.859.978Maddi Duran Varlıklar7 300.715 347.094Taşıtlar215.923 244.087Mobilya ve Demirbaşlar84.792 103.007Kullanım Hakkı Varlıkları9 458.908 806.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.146.903.239 1.198.981.429TOPLAM VARLIKLAR2.232.285.368 1.224.340.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar180.052.603 17.144.701İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar179.956.692 16.990.590Kiralama İşlemlerinden Borçlar6,17 155.657 155.767Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 179.801.035 16.834.823İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar95.911 154.111Kiralama İşlemlerinden Borçlar95.911 154.111Ticari Borçlar346.632 180.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,17 12.639 16.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 333.993 164.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 481.613 427.007Diğer Borçlar110.040.262 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,17 42.521.070 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 67.519.192 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 566.387Kısa Vadeli Karşılıklar81.906 27.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 81.906 27.449ARA TOPLAM291.003.016 18.346.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER291.003.016 18.346.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6,17 239.347 407.040İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar237.266 337.118Kiralama İşlemlerinden Borçlar237.266 337.118İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.081 69.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.081 69.922Diğer Borçlar231.677.015 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,17 127.367.981 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 104.309.034 0Uzun Vadeli Karşılıklar354.981 83.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 354.981 83.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 61.844.031 40.122.221TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.115.374 40.612.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER585.118.390 58.958.646ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.647.166.978 1.165.381.614Ödenmiş Sermaye11 240.000.000 96.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-39.831.439 -16.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 45.884.072 67.128.102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.054 12.236Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler35.474.115 35.474.115Yasal Yedekler11 35.474.115 35.474.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 844.027.191 639.652.689Net Dönem Karı veya Zararı521.600.985 327.130.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.647.166.978 1.165.381.614TOPLAM KAYNAKLAR2.232.285.368 1.224.340.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişiklik 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 268.162.276 268.169.502 268.169.502Dönem Karı (Zararı)268.162.276 268.162.276 268.162.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 7.226 7.226Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 35.474.115 540.689.948 268.162.276 874.359.974 874.359.974Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler327.130.472 -327.130.472 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 521.600.985 521.600.803 521.600.803Dönem Karı (Zararı)521.600.985 521.600.985 521.600.985Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 -182 -182Sermaye Arttırımı144.000.000 -21.244.030 -122.755.970 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-39.815.439 -39.815.439 -39.815.439Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 240.000.000 -39.831.439 45.884.072 12.054 12.054 12.054 35.474.115 844.027.191 521.600.985 1.647.166.978 1.647.166.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)521.600.985 268.162.276 61.612.837 -168.040.099DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-182 7.226 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-227 9.033 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45 -1.807 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi45 -1.807 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182 7.226 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)521.600.803 268.169.502 61.612.837 -168.040.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları521.600.803 268.169.502 61.612.837 -168.040.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048334BIST