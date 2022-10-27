***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:44
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 85.942.118 156.723.002 8.096.291 3.946.481
Satışların Maliyeti
12 -3.311.122 -68.130.825 -646.200 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
82.630.996 88.592.177 7.450.091 3.946.481
BRÜT KAR (ZARAR)
82.630.996 88.592.177 7.450.091 3.946.481
Genel Yönetim Giderleri
14 -15.840.948 -5.485.615 -8.005.750 -2.709.211
Pazarlama Giderleri
14 -751.167 -127.688 -178.056 -25.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 941.254.174 137.500.854 497.541.717 -80.879.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -22.744.166 -7.474.357 -14.046.406 -5.658.070
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
984.548.889 213.005.371 482.761.596 -85.325.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
984.548.889 213.005.371 482.761.596 -85.325.338
Finansman Gelirleri
15 41.574.002 25.769 -14.817.729 4.185
Finansman Giderleri
15 -29.049.534 -1.153.900 -14.193.350 -71.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
997.073.357 211.877.240 453.750.517 -85.393.152
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.226.081 -12.161.731 -17.504.226 16.946.385
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 0 -8.644.683 0 -313.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -39.226.081 -3.517.048 -17.504.226 17.260.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767
DÖNEM KARI (ZARARI)
957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,99100000 0,83210000 1,81770000 -0,28520000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
431.607.187 -49.732.302
Dönem Karı (Zararı)
957.847.276 199.715.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
957.847.276 199.715.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-832.201.000 -188.063.332
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 ve 9 421.122 248.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 348.858 40.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
348.858 40.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.657.499 -7.227.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.318.830 -8.312.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 28.976.329 1.085.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -892.328.992 -129.770.989
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.874.053 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-917.203.045 -129.770.989
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 39.226.081 12.161.731
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -525.568 -63.515.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
298.217.712 -60.679.136
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.687.091 -59.994.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.015.248 -188.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.015.248 -188.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.933.494 -53.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
302.977 -36.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.071 -16.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
313.048 -20.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
560.469 289.800
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
299.035.480 -56.505
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
155.580.994 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
143.454.486 -56.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.087.631 -640.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.087.631 -640.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
423.863.988 -49.026.959
Alınan Faiz
8.318.830 8.312.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -575.631 -9.017.484
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-840.749.346 83.447.819
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
3.836.690 131.646.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
5 -65.250.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
5 -461.040.344
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -20.007.336 -25.030.509
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-301.104.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -360.053
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -360.053
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.816.436 -22.808.350
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.816.436 -22.808.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
409.152.059 -33.490.109
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-44.042.010 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.042.010
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
482.455.900 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
482.455.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -31.870.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-31.870.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-287.625 -535.365
Ödenen Faiz
15 -28.974.206 -1.084.744
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.900 225.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.900 225.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.294 23.675
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.194 249.083
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 ve 17 32.194 22.294
Finansal Yatırımlar
5 ve 17 19.661.006 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.661.006 6.598.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19.661.006 6.598.098
Diğer Alacaklar
316.630.774 13.304.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 ve 17 314.510.195 13.198.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.120.579 105.331
Peşin Ödenmiş Giderler
103.017 5.036.511
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 0 5.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
103.017 36.511
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.244
Diğer Dönen Varlıklar
109.504 397.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
109.504 397.609
ARA TOPLAM
336.545.739 25.358.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
336.545.739 25.358.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2.635.781.675 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.635.781.675 1.182.967.889
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.635.781.675 1.182.967.889
Diğer Alacaklar
11.837.127 14.859.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 ve 17 11.837.127 14.859.978
Maddi Duran Varlıklar
7 277.525 347.094
Taşıtlar
201.841 244.087
Mobilya ve Demirbaşlar
75.684 103.007
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 383.821 806.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.648.280.148 1.198.981.429
TOPLAM VARLIKLAR
2.984.825.887 1.224.340.260
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
525.107.866 17.144.701
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.267 155.767
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 ve 17 188.267 155.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
524.919.599 16.988.934
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 47.400 154.111
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 524.872.199 16.834.823
Ticari Borçlar
483.790 180.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 17 6.089 16.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 477.701 164.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 987.476 427.007
Diğer Borçlar
116.055.222 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 ve 17 49.987.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 66.068.023
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 566.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
81.906 27.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 81.906 27.449
ARA TOPLAM
642.716.260 18.346.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.716.260 18.346.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 ve 17 214.635 407.040
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.635 337.118
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
214.635 337.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 69.922
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 69.922
Diğer Borçlar
182.980.258 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 ve 17 105.593.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.386.463
Uzun Vadeli Karşılıklar
379.779 83.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 379.779 83.028
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 79.348.257 40.122.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.922.929 40.612.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
905.639.189 58.958.646
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.079.186.698 1.165.381.614
Ödenmiş Sermaye
11 240.000.000 96.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-44.058.010 -16.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 45.884.072 67.128.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.054 12.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.054 12.236
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 79.516.125 35.474.115
Yasal Yedekler
35.474.115 35.474.115
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
44.042.010 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 799.985.181 639.652.689
Net Dönem Karı veya Zararı
11 957.847.276 327.130.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.079.186.698 1.165.381.614
TOPLAM KAYNAKLAR
2.984.825.887 1.224.340.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 199.715.509 199.722.735 199.722.735
Dönem Karı (Zararı)
199.715.509 199.715.509 199.715.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.226 7.226 7.226 7.226 7.226
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 35.474.115 540.689.948 199.715.509 805.913.207 805.913.207
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
327.130.472 -327.130.472 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 957.847.276 957.847.094 957.847.094
Dönem Karı (Zararı)
957.847.276 957.847.276 957.847.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-182 -182 -182 -182 -182
Sermaye Arttırımı
144.000.000 -21.244.030 -122.755.970 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-44.042.010 44.042.010 -44.042.010 -44.042.010 -44.042.010
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi angıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 240.000.000 -44.058.010 45.884.072 12.054 12.054 12.054 79.516.125 799.985.181 957.847.276 2.079.186.698 2.079.186.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-182 7.226 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-227 9.033 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45 -1.807 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
45 -1.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182 7.226 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
957.847.094 199.722.735 436.246.291 -68.446.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
957.847.094 199.722.735 436.246.291 -68.446.767
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074840
BIST