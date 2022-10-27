***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 85.942.118 156.723.002 8.096.291 3.946.481Satışların Maliyeti12 -3.311.122 -68.130.825 -646.200 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)82.630.996 88.592.177 7.450.091 3.946.481BRÜT KAR (ZARAR)82.630.996 88.592.177 7.450.091 3.946.481Genel Yönetim Giderleri14 -15.840.948 -5.485.615 -8.005.750 -2.709.211Pazarlama Giderleri14 -751.167 -127.688 -178.056 -25.275Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 941.254.174 137.500.854 497.541.717 -80.879.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -22.744.166 -7.474.357 -14.046.406 -5.658.070ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)984.548.889 213.005.371 482.761.596 -85.325.338FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)984.548.889 213.005.371 482.761.596 -85.325.338Finansman Gelirleri15 41.574.002 25.769 -14.817.729 4.185Finansman Giderleri15 -29.049.534 -1.153.900 -14.193.350 -71.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)997.073.357 211.877.240 453.750.517 -85.393.152Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.226.081 -12.161.731 -17.504.226 16.946.385Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 0 -8.644.683 0 -313.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 -39.226.081 -3.517.048 -17.504.226 17.260.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767DÖNEM KARI (ZARARI)957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 3,99100000 0,83210000 1,81770000 -0,28520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI431.607.187 -49.732.302Dönem Karı (Zararı)957.847.276 199.715.509Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)957.847.276 199.715.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-832.201.000 -188.063.332Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 ve 9 421.122 248.542Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 348.858 40.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler348.858 40.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.657.499 -7.227.053Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-8.318.830 -8.312.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 28.976.329 1.085.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13 -892.328.992 -129.770.989İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24.874.053 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-917.203.045 -129.770.989Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 39.226.081 12.161.731İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -525.568 -63.515.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler298.217.712 -60.679.136Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-5.687.091 -59.994.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.015.248 -188.065İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.015.248 -188.065Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.933.494 -53.463Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler302.977 -36.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.071 -16.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)313.048 -20.547Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)560.469 289.800Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler299.035.480 -56.505İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)155.580.994 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)143.454.486 -56.505İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.087.631 -640.039Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.087.631 -640.039Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları423.863.988 -49.026.959Alınan Faiz8.318.830 8.312.141Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 -575.631 -9.017.484YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-840.749.346 83.447.819Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri3.836.690 131.646.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları5 -65.250.000Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları5 -461.040.344İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları5 -20.007.336 -25.030.509İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-301.104.792Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -360.053Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -360.053Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.816.436 -22.808.350İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar2.816.436 -22.808.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI409.152.059 -33.490.109İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-44.042.010 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.042.010Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri482.455.900 0İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri482.455.900Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -31.870.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-31.870.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-287.625 -535.365Ödenen Faiz15 -28.974.206 -1.084.744YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.900 225.408NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.900 225.408DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 22.294 23.675DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 32.194 249.083Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 ve 17 32.194 22.294Finansal Yatırımlar5 ve 17 19.661.006 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19.661.006 6.598.098Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar19.661.006 6.598.098Diğer Alacaklar316.630.774 13.304.319İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 ve 17 314.510.195 13.198.988İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.120.579 105.331Peşin Ödenmiş Giderler103.017 5.036.511İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 0 5.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler103.017 36.511Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.244Diğer Dönen Varlıklar109.504 397.609İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar109.504 397.609ARA TOPLAM336.545.739 25.358.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR336.545.739 25.358.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 2.635.781.675 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2.635.781.675 1.182.967.889Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar2.635.781.675 1.182.967.889Diğer Alacaklar11.837.127 14.859.978İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 ve 17 11.837.127 14.859.978Maddi Duran Varlıklar7 277.525 347.094Taşıtlar201.841 244.087Mobilya ve Demirbaşlar75.684 103.007Kullanım Hakkı Varlıkları9 383.821 806.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.648.280.148 1.198.981.429TOPLAM VARLIKLAR2.984.825.887 1.224.340.260KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar525.107.866 17.144.701İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.267 155.767Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 ve 17 188.267 155.767İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar524.919.599 16.988.934Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 47.400 154.111Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 524.872.199 16.834.823Ticari Borçlar483.790 180.813İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 ve 17 6.089 16.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 477.701 164.653Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 987.476 427.007Diğer Borçlar116.055.222 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 ve 17 49.987.199İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 66.068.023Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 0 566.387Kısa Vadeli Karşılıklar81.906 27.449Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 81.906 27.449ARA TOPLAM642.716.260 18.346.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER642.716.260 18.346.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 ve 17 214.635 407.040İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar214.635 337.118Kiralama İşlemlerinden Borçlar214.635 337.118İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 69.922Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 69.922Diğer Borçlar182.980.258 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 ve 17 105.593.795İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 77.386.463Uzun Vadeli Karşılıklar379.779 83.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 379.779 83.028Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 79.348.257 40.122.221TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.922.929 40.612.289TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER905.639.189 58.958.646ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.079.186.698 1.165.381.614Ödenmiş Sermaye11 240.000.000 96.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-44.058.010 -16.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 45.884.072 67.128.102Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.054 12.236Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.054 12.236Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 79.516.125 35.474.115Yasal Yedekler35.474.115 35.474.115Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler44.042.010 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 799.985.181 639.652.689Net Dönem Karı veya Zararı11 957.847.276 327.130.472TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.079.186.698 1.165.381.614TOPLAM KAYNAKLAR2.984.825.887 1.224.340.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 5.302 5.302 5.302 7.461.624 110.216.298 458.486.141 606.190.472 606.190.472Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler28.012.491 430.473.650 -458.486.141 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 199.715.509 199.722.735 199.722.735Dönem Karı (Zararı)199.715.509 199.715.509 199.715.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.226 7.226 7.226 7.226 7.226Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -5.000 26.107 12.528 12.528 12.528 35.474.115 540.689.948 199.715.509 805.913.207 805.913.207Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 96.000.000 -16.000 67.128.102 12.236 12.236 12.236 35.474.115 639.652.689 327.130.472 1.165.381.614 1.165.381.614Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler327.130.472 -327.130.472 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 957.847.276 957.847.094 957.847.094Dönem Karı (Zararı)957.847.276 957.847.276 957.847.276Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-182 -182 -182 -182 -182Sermaye Arttırımı144.000.000 -21.244.030 -122.755.970 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-44.042.010 44.042.010 -44.042.010 -44.042.010 -44.042.010Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi angıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 240.000.000 -44.058.010 45.884.072 12.054 12.054 12.054 79.516.125 799.985.181 957.847.276 2.079.186.698 2.079.186.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)957.847.276 199.715.509 436.246.291 -68.446.767DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-182 7.226 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-227 9.033 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45 -1.807 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi45 -1.807Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182 7.226 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)957.847.094 199.722.735 436.246.291 -68.446.767Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları957.847.094 199.722.735 436.246.291 -68.446.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074840BIST