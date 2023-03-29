***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,11 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,17 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,19 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 INVEO GK DAVET.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızInveo Yatırım Holding AŞ'nin, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 12:00'da düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.inveo.com.tr) ulaşılabilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129505BIST