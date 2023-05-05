***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No: 21 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Şirket'in "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,11 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alamesi,17 - 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,18 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,19 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 INVEO GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 INVEO - 2022 GK BILGILENDIRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları:Şirketimizin 26 Nisan 2023 günü saat 12:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.-Şirket Kar Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası onaylanmış olup, Şirket Ücret Politikası hakkında bilgi verilmiştir.- 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.971.460.542,00 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 1.957.286.982,24 TL'nin yasal kayıtlarda yer alan 806.407.385,52 TL net dönem karından, VUK 325/A maddesi uyarınca 1.600.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 792.233.825,76 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve söz konusu bağışlar onaylanmıştır. Ayrıca, deprem felaketi nedeniyle yapılan bağışlar dahil olmak üzere 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Erhan TOPAÇ, Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Bora ORUÇ, Sn. Demet ÖZDEMİR, Sn. Ülkü Feyyaz TAKTAK (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2023 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.- Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 INVEO GK TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 INVEO 2022 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Geri Alım Programı INVEO - 2022-2023.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızInveo Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147593BIST