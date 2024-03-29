***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 06.03.2024Genel Kurul Tarihi 29.03.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No :21 İç Kapı No: 45 Kat: 11 Maltepe/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,4 - 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,9 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,15 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,16 - Geri Alım Programının uygulanması hakkında bilgi verilmesi,17 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 INVEO GK DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 INVEO GK INVITATION.pdf - İlan MetniEK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME REVIZE.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 INVEO - 2023 AGM INFORMATION DOCUMENTS REV.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları:Şirketimizin 29 Mart 2024 günü saat 10:00'da Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Pasco Plaza No: 21 Kat:11 Maltepe / İstanbul adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.- Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metini onaylanmış olup, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.- 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde SPK'ya göre oluşan 1.123.212.743 TL net dönem karının ve yasal kayıtlarda yer alan 2.665.056.606,70 TL net dönem karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak yapılan değerlendirme akabinde kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 2024 yılı aktif büyüklüğünün binde biri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Erhan TOPAÇ, Sn. Onur TOPAÇ, Sn. Bora ORUÇ, Sn. Ahmet AKA (Bağımsız Üye) ve Sn. Rüya ESER (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2024 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ seçilmiştir.- Şirketin geri alım programları hakkında bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 INVEO GENEL KURUL TUTANAK 29.03.2024.pdf - TutanakEK: 2 INVEO HAZIRUN 29.03.2024.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 INVEO GERI ALIM 2023 GK BILGI NOTU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarSayın PaydaşlarımızInveo Yatırım Holding AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Geri Alım Programına İlişkin Bilgi Notu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264173BIST