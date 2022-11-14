***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
14.11.2022 20:11
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılmaleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
04.02.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 17.02.2022 - 18.08.2022 tarihleri arasında yapılan geri alım programı kapsamında Şirketimizin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil toplam 3.565.335,50 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,49)
Şirketimiz söz konusu geri alım programı kapsamında almış olduğu paylardan 1.000.000 adet INVEO payını bugün (14.11.2022) Borsa Istanbul'da 30,72-33,22 TL fiyat aralığından (ortalama 32,2969 TL) satmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 14.11.2022 tarihi itibarıyla %1,07'ye düşmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
INVEO 14/11/2022 1.000.000 % 0,42 32,2969 % 1,07 20.871.109,54 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079901
BIST