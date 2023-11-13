***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.11.2023Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirket kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı, 01.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 AMENDMENT TEXT.pdfEK: 2 SPK ONAYLI METIN.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217573BIST