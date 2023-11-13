***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.11.2023 18:15
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı, 01.11.2023 tarihinde yapmış olduğumuz açıklama ile duyurmuştuk.
Duyurumuza istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.11.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AMENDMENT TEXT.pdf
EK: 2 SPK ONAYLI METIN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217573
BIST