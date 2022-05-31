***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız JCR-Eurasia Rating, kredi derecelendirme notuna ilişkin gözden geçirme sürecinde, Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ni, çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu AA-(Tr), Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise J1+ (Tr) ve görünümlerini ise ‘Stabil' olarak korumuştur. Ayrıca, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ülke tavanı olan ‘BB' olarak, görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033580BIST