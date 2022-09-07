***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2022 15:18
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11090 sayılı yazısına istinaden açıklamamız aşağıdadır.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061004
BIST
15:183.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 12,46
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1818,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1818,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:18998,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 998,19
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:16
|ORGE
|12,98
|54.424.174
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.678
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.833.863
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|166.289.641
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,35
|52.228.565
|% -5,95
|
|PRKME
|13,15
|45.942.723
|% -5,67
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|THYAO
|74,00
|4.117.859.270
|% 0,48
|
|SISE
|26,16
|3.438.040.582
|% 2,43
|
|EKGYO
|4,93
|4.558.525.302
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,11
|5.985.728.954
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.962.443.240
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,44
|2.967.047.122
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,93
|2.423.030.405
|% 8,43
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2346
|18,2398
|% 0,03
|
|Euro
|18,0503
|18,0594
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7772
|20,8814
|% -0,75
|
|Frank
|18,4233
|18,5343
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,07
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,05
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,08
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-0,23
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 06 artarak (% 0.46 ) 3, 720
-
15:31XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 63, 190.00 milyon TL de
-
15:31DESA
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 888, 672 adet işlem
-
15:30ALGYO
Yüzde 7.98 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 102, 060 adet işlem
-
15:29IHLGM
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 502, 785 adet işlem