***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 22:52
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2019 - 10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız 10.08.2020 tarihinde Karadağ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet lisansını alan iştirakimiz FINVEO MN , iş planına uygun bir zamanlamayla hızla faaliyete başlamış, 25.03.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, lisans kapsamını genişletmek için sermayesini artırmıştır. Şirketimizin uluslararası misyonu doğrultusunda, artan sermayesi ile Karadağ Sermaye Piyasaları Otoritesine lisans güncelleme başvurusu yapan iştirakimiz, 20.05.2021 itibariyle Avrupa Birliği regülasyonuna paralel, Piyasa Yapıcılık, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi yetkisi alarak faaliyet kapsamını genişletmiştir. 30 senedir yürüttüğümüz yatırımcı memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı tüm dünyaya taşımayı amaçlayan iştirakimiz FINVEO MN , bu lisans güncellemesiyle birlikte faaliyetine tam kapsamlı yatırım kuruluşu olarak, artan verimlilikle devam edecektir. INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak 30 senedir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra, ülkemizin bayrağını uluslararası piyasalarda bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ile temsil edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937362
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4277
En Düşük
8,3596
18:0510,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2828
En Düşük
10,2029
18:05508,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,66
|Açılış
|: 508,68
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,98
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4031
|8,4277
|% 0,56
|
|Euro
|10,2359
|10,2828
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8649
|11,9244
|% 0,07
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,88
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|1,56
|