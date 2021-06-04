***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019 - 10.08.2020 - 21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız10.08.2020 tarihinde Karadağ Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet lisansını alan iştirakimiz FINVEO MN , iş planına uygun bir zamanlamayla hızla faaliyete başlamış, 25.03.2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, lisans kapsamını genişletmek için sermayesini artırmıştır.Şirketimizin uluslararası misyonu doğrultusunda, artan sermayesi ile Karadağ Sermaye Piyasaları Otoritesine lisans güncelleme başvurusu yapan iştirakimiz, 20.05.2021 itibariyle Avrupa Birliği regülasyonuna paralel, Piyasa Yapıcılık, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi yetkisi alarak faaliyet kapsamını genişletmiş, buna ilişkin açıklama 21.05.2021 tarihinde yapılmıştır.Faaliyet kapsamımızın genişletilmesi ile ilgili tescil işlemimiz bugün (04.06.2021 tarihinde) gerçekleşmiştir.30 senedir yürüttüğümüz yatırımcı memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı tüm dünyaya taşımayı amaçlayan iştirakimiz FINVEO MN, bu lisans güncellemesiyle birlikte faaliyetine tam kapsamlı yatırım kuruluşu olarak, artan verimlilikle devam edecektir.INVEO Yatırım Holding ve iştirakleri olarak 30 senedir sermaye piyasalarının gelişimini odağımıza alarak yürüttüğümüz vizyon ve misyonun yanı sıra, ülkemizin bayrağını uluslararası piyasalarda bu güne kadar edindiğimiz tecrübe ile temsil edeceğiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940313BIST