***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2021 23:03
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020 - 21.01.2021 - 24.02.2021- 14.10.2021 - 15.10.2021 - 18.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de ifade edildiği üzere Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç yapılacak sermaye artırımında kendi payına düşen yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını taahhüt etmiştir. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımına 20.10.2021 tarihinde başlanmış olup, Erhan Topaç yukarıda belirtilen taahhüdünü yerine getirmiştir. Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972103
BIST
18:051.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 24,51
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
18:059,6152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1151
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
18:0511,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1119
|Açılış
|: 11,1300
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|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
18:05553,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 8,02
|Açılış
|: 553,24
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
561,30
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,14
|9.388.721
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.505.112
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|59.865.104
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.407.674
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.073.454
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|40.048.236
|% -9,78
|
|KSTUR
|241,70
|499.769
|% -8,10
|
|FADE
|8,00
|266.702.371
|% -6,98
|
|OLMK
|7,26
|5.668.541
|% -5,71
|
|GLCVY
|14,16
|643.563.244
|% -5,66
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|THYAO
|14,14
|1.150.611.119
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,20
|1.125.055.340
|% 2,13
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|YKBNK
|2,58
|1.029.617.785
|% 3,61
|
|GARAN
|9,12
|3.422.056.700
|% 1,45
|
|EKGYO
|1,96
|369.932.850
|% 1,03
|
|SISE
|8,54
|1.094.799.676
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,45
|687.574.127
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5922
|9,6135
|% 1,19
|
|Euro
|11,1774
|11,1922
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1668
|13,2328
|% 0,67
|
|Frank
|10,4344
|10,4972
|% 1,15
|
|Riyal
|2,5512
|2,5640
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,00
|
|Altın Gr.
|553
|554
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,12
|
|B. Petrol
|85,88
|85,88
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TEKTU
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
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