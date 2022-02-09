***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızINVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda, HOP Teknoloji A.Ş. paylarında %15.5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin işlemlerin tamamlandığını 21.05.2021 tarihinde kamuoyuyla paylamıştık. Şirketimizin yeni yatırım stratejisine uyumlu olarak, yeni nesil sürdürülebilir bir teknoloji ile paylaşımlı mobilite deneyimi sunan HOP Teknoloji A.Ş.'ye önümüzdeki dönemdeki yurt içi ve yurt dışı büyüme öngörüleri çerçevesinde, ileride yapılması planlanan sermaye artırımına konu edilmek üzere 35 Milyon TL sermaye avansı verilmesine bugün (09.02.2022) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000772BIST