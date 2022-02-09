***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2022 22:08
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda, HOP Teknoloji A.Ş. paylarında %15.5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin işlemlerin tamamlandığını 21.05.2021 tarihinde kamuoyuyla paylamıştık. Şirketimizin yeni yatırım stratejisine uyumlu olarak, yeni nesil sürdürülebilir bir teknoloji ile paylaşımlı mobilite deneyimi sunan HOP Teknoloji A.Ş.'ye önümüzdeki dönemdeki yurt içi ve yurt dışı büyüme öngörüleri çerçevesinde, ileride yapılması planlanan sermaye artırımına konu edilmek üzere 35 Milyon TL sermaye avansı verilmesine bugün (09.02.2022) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000772
BIST
17:402.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,55
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
17:4013,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0104
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
17:4015,4610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0204
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5383
En Düşük
15,4233
17:40796,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,40
|Açılış
|: 796,72
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
793,54
BIST En Aktif Hisseler17:38
|POLTK
|525,10
|43.158.551
|% 9,99
|
|PKENT
|594,40
|6.423.681
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|26.499.150
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|5.911.070
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.427.824
|% 9,95
|
|ORCAY
|33,84
|311.623.284
|% -10,00
|
|SANEL
|10,98
|3.336.306
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|687.959
|% -8,97
|
|DZGYO
|2,73
|18.166.196
|% -7,14
|
|ARDYZ
|6,56
|551.413.794
|% -6,55
|
|THYAO
|29,74
|3.264.151.274
|% -0,34
|
|KRDMD
|11,85
|1.931.459.980
|% -1,90
|
|EREGL
|29,54
|1.683.585.115
|% -0,20
|
|SISE
|13,98
|1.603.829.547
|% -1,96
|
|YKBNK
|4,10
|1.364.164.052
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.364.164.052
|% -0,24
|
|KRDMD
|11,85
|1.931.459.980
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,32
|364.638.762
|% -0,85
|
|MOBTL
|1,81
|302.370.426
|% -2,16
|
|SISE
|13,98
|1.603.829.547
|% -1,96
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5307
|13,5444
|% 0,02
|
|Euro
|15,4450
|15,4732
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,2790
|18,3707
|% 0,03
|
|Frank
|14,5196
|14,6071
|% -0,50
|
|Riyal
|3,5964
|3,6144
|% -0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-0,91
|
|Altın Gr.
|795
|796
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|91,68
|91,68
|0,13
|
Seans Raporu
17:38
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17:52DZGYO
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 509, 078 adet işlem
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17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 95 kaybederek (% -0.26 ) 2, 261
-
17:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, EKGYO
-
17:51XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 25, 164.00 milyon TL de
-
17:51ARDYZ
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 496, 071 adet işlem