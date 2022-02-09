Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.02.2022 22:08
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
INVEO Yatırım Holding A.Ş.'nin, potansiyeli yüksek şirketlere ortak olmak, finansal ve entelektüel sermaye koyarak bu şirketlerin değerini maksimize etmek politikası doğrultusunda, HOP Teknoloji A.Ş. paylarında %15.5 oranındaki iştirak edinimine ilişkin işlemlerin tamamlandığını 21.05.2021 tarihinde kamuoyuyla paylamıştık.  Şirketimizin yeni yatırım stratejisine uyumlu olarak, yeni nesil sürdürülebilir bir teknoloji ile paylaşımlı mobilite deneyimi sunan HOP Teknoloji A.Ş.'ye önümüzdeki dönemdeki yurt içi ve yurt dışı büyüme öngörüleri çerçevesinde, ileride yapılması planlanan sermaye artırımına konu edilmek üzere 35 Milyon TL sermaye avansı verilmesine bugün (09.02.2022) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000772


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:402.040
Değişim :  -0,12% |  -2,55
Açılış :  2.048  
Önceki Kapanış :  2.043  
En Yüksek
2.055 En Düşük
2.030
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 525,10 43.158.551 % 9,99  
PKENT 594,40 6.423.681 % 9,99  
KLKIM 18,18 26.499.150 % 9,98  
DESA 11,79 5.911.070 % 9,98  
OYLUM 4,42 4.427.824 % 9,95  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 13,5307 13,5444 % 0,02  
Euro 15,4450 15,4732 % -0,05  
Sterlin 18,2790 18,3707 % 0,03  
Frank 14,5196 14,6071 % -0,50  
Riyal 3,5964 3,6144 % -0,06  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.833 -0,91  
Altın Gr. 795 796 -2,51  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 0,14  
Gümüş Gr. 10,15 10,17 0,02  
B. Petrol 91,68 91,68 0,13  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru