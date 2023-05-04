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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2023 09:48
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız   Inveo Yatırım Holding olarak ülkemiz Sermaye Piyasaları'nın gelişimine katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 2022 yılı başından bu yana yürüttüğümüz geri alım programları ile sermaye piyasalarına olan güvenimizi vurguladık ve vurgulamaya da devam ediyoruz.  Son olarak, bugün yaptığımız açıklamada (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146614) belirtildiği üzere piyasa konjonktürüne bağlı olarak Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) payları üzerinde yaşanan hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla geri alım programımız güncellenmiştir.  14.02.2023 tarihinde başlatmış olduğumuz geri alım programı ile 1.950.000 adet pay olarak belirlenen geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 4.200.000 adet olarak, 50.000.000 TL olarak belirlenen geri alım için ayrılacak fonun 100.000.000 TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146634


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Altın Gr. 1.277 1.278 2,04  
Cumhuriyet 9.089 9.227 134,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.510 4.612 -3,00  
Çeyrek 2.262 2.313 -2,00  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 -0,03  
Gümüş Gr. 16,03 16,04 0,03  
B. Petrol 73,34 73,34 1,01  
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