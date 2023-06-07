***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 18:20
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin doğrudan %9,8'ine, dolaylı olarak ise %47,9'una sahip olduğu HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (hiVC) 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesini 62.121.210 TL tahsisli bedelli sermaye artırımı yaparak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak sermaye artırımına katılım sağlanmamasına, dolayısıyla sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Şirketimizin hiVC'deki doğrudan payının %3,71 ve dolaylı payının %74,62 olmasına karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156853
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 7,57%
|| 1,6329
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8614
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.447,97
En Yüksek
|Değişim
|: 6,37%
|| 86,71
|Açılış
|: 1.447,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,2232
|23,2409
|% 7,75
|
|Euro
|24,9689
|25,0080
|% 8,03
|
|Sterlin
|28,7931
|28,9375
|% 7,81
|
|Frank
|25,4227
|25,5758
|% 7,43
|
|Riyal
|6,1665
|6,1975
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-22,25
|
|Altın Gr.
|1.449
|1.449
|87,85
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,14
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,96
|