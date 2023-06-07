***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin doğrudan %9,8'ine, dolaylı olarak ise %47,9'una sahip olduğu HİVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (hiVC) 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 37.878.790 TL olan çıkarılmış sermayesini 62.121.210 TL tahsisli bedelli sermaye artırımı yaparak 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılacak sermaye artırımına katılım sağlanmamasına, dolayısıyla sermaye artırımı işlemleri tamamlandıktan sonra Şirketimizin hiVC'deki doğrudan payının %3,71 ve dolaylı payının %74,62 olmasına karar verilmiştir. Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156853BIST