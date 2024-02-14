***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding'in büyüme stratejisi paralelinde, gelişen ve büyüyen holding yapısını desteklemek üzere, Şirketimiz bünyesinde, Hukuk Operasyon Bölümü'nün Strateji ve Planlama Direktörlüğü'nden çıkarılarak Genel Müdür'e bağlı olacak şekilde Hukuk Bölüm Başkanlığı'nın ihdas edilmesine, Hukuk alanında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan, Sn. Serdar Akcasu'nun Hukuk Bölüm Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Hukuk Bölüm Başkanımıza ilişkin özgeçmiş aşağıda tarafınıza sunulmuştur. SERDAR AKCASU 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını 2003 yılında Birsel Hukuk Bürosu'nda tamamladı ve aynı büroda avukat olarak iş hayatına başladı. 2007 yılında Türk Telekomünikasyon AŞ bünyesinde çalışmaya başladı ve 2007-2023 yılları arasında sırasıyla Hukuk Müşaviri, Hukuk Müdürü ve Hukuk Direktörü olarak görev yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249373BIST