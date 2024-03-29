***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264192BIST