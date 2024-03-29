***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 11:56
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Şirketimizin 29.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda Sn. Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sn. Onur Topaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264192
BIST
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15:509.113
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,34
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:5032,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0746
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:5035,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0282
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:502.325,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,89
|Açılış
|: 2.325,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ISSEN
|11,11
|16.258.202
|% 10,00
|
|ALVES
|63,25
|922.225.018
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|197.715.797
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|NTHOL
|26,72
|157.613.797
|% -9,97
|
|VRGYO
|45,06
|548.170.110
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|124.258.173
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|6.999.487.510
|% 1,26
|
|THYAO
|297,00
|6.410.157.377
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,43
|2.874.758.510
|% 1,78
|
|AGROT
|37,14
|2.582.521.517
|% 5,33
|
|AKBNK
|47,02
|2.280.395.820
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,90
|2.192.977.603
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.874.758.510
|% 1,78
|
|SASA
|43,54
|6.999.487.510
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,97
|1.094.419.235
|% 3,10
|
|PEKGY
|13,72
|1.179.789.409
|% 9,06
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3813
|32,3916
|% 0,23
|
|Euro
|35,0343
|35,0787
|% 0,04
|
|Sterlin
|41,1371
|41,3433
|% 0,80
|
|Frank
|36,1349
|36,3160
|% 0,78
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,60
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|