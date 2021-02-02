***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
02.02.2021 19:20
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Ortaklarımızdan Sayın Erhan TOPAÇ'ın Şirketimize gönderdiği yazıda, Şirketimizde sahip olduğu payların Şirket sermayesinin %5' ine tekabül eden 1.500.000 TL nominal değerli kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması ve söz konusu form kapsamındaki payların herhangi bir on iki aylık dönemde Şirketimiz sermayesinin yüzde onunu aşan pay satışlarımdan başlamak suretiyle dikkate alınması talepleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğu ifade edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907084
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0328
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05424,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -5,69
|Açılış
|: 424,29
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1806
|7,1884
|% 0,03
|
|Euro
|8,6293
|8,6393
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,7741
|9,8231
|% -0,23
|
|Frank
|7,9610
|8,0089
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9100
|1,9195
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-22,50
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|-2,17
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,57
|
|B. Petrol
|57,52
|57,52
|1,19
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem