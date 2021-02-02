***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızOrtaklarımızdan Sayın Erhan TOPAÇ'ın Şirketimize gönderdiği yazıda, Şirketimizde sahip olduğu payların Şirket sermayesinin %5' ine tekabül eden 1.500.000 TL nominal değerli kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri çerçevesinde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması ve söz konusu form kapsamındaki payların herhangi bir on iki aylık dönemde Şirketimiz sermayesinin yüzde onunu aşan pay satışlarımdan başlamak suretiyle dikkate alınması talepleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğu ifade edilmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907084BIST