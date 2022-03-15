***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









08 28,5 150.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 02.03.2022 25.000 0,03 28 225.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 04.03.2022 25.000 0,03 28 250.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 07.03.2022 25.000 0,03 27,4 275.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 09.03.2022 25.000 0,03 27 300.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 10.03.2022 25.000 0,03 27,1 325.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 11.03.2022 21.496 0,02 28,2 350.000 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 14.03.2022 13.317 0,01 28 371.496 -B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 15.03.2022 25.000 0,03 28 384.813 -Ek AçıklamalarSayın Paydaşlarımız04.02.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programına istinaden 15.03.2022 tarihinde yapılan alım işlemi tabloda gösterilmiştir.15.03.2022 tarihinde 28,00 TL fiyattan 25.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 409.813 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,43)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010696BIST