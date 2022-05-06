***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.05.2022 21:45
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı-Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 96.000 144.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 Nâma
B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 95.904.000 143.856.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 96.000.000 144.000.000,000 150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 21.244.029,96
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 122.755.970,04
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022
Ek Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2022 tarihli toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarih ve 626 sayılı toplantısında 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak üzere 144.000.000 TL artırılarak 96.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve ihraç edilecek toplam 144.000.000 TL nominal değerli payların (144.000 TL'si A grubu nama, 143.856.000 TL'si B grubu hamiline) ihracına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında yapılan tetkikte iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 144.000.000 TL'nin 29.04.2022 tarihinde ilgili hesaptan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Cem Adil Yılmaz tarafından 29.04.2022 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.
Bu çerçevede
1.Artırılan 144.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen payların (144.000 TL'si A grubu nama, 143.856.000 TL'si B grubu hamiline), pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılmasına,
2.Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmenin 7. maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.
Kararımıza istinaden Şirketimiz sermayesinin 96.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADIL METNI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027447
BIST