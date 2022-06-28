***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 96.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 240.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 96.000 144.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 NâmaB Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 95.904.000 143.856.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 96.000.000 144.000.000,000 150,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 27.06.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 21.244.029,96İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 122.755.970,04Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.06.2022SPK Başvuru Tarihi 06.05.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.06.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 28.06.2022Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 500.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 96.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 122.755.970,04 TL'si iştirak hissesi satış kazançlarından, 21.244.029,96 TL'si ise emisyon primlerinden karşılanmak üzere 144.000.000 TL artırılarak 240.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygun görülerek 21.06.2022 tarihinde onaylandığı ve bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 27.06.2022 olarak belirlendiği duyurulmuştur.Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 96.000.000,00 TL'dan 240.000.000,00 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADIL METNI.pdfEK: 2 IHRAC BELGESI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039820BIST