***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSayın paydaşlarımız Kuruluşumuzun, 21.01.2021 tarihli nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, 1)Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. Maddesi çerçevesinde Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerinin ekli Yönetim Kurulu Raporuna uygun olarak belirlenmesine, 2)Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904283BIST