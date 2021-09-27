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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

27.09.2021 21:37



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021 - 24.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız
Şirketimizin 27.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,
1. 24.02.2021 tarih ve 552 sayılı yönetim kurulu kararının revize edilmesine,
2. VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekli Raporun kabulüne ve fon kullanım yerlerinin söz konusu Rapora uygun olarak belirlenmesine,
3.  Raporun Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına karar verilmiştir.
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine ilişkin revize Rapor ekte yer almaktadır.
Öte yandan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak güncellenmiş izahname ile fon kullanım raporu bugün (27.09.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.
Süreç ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965428


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