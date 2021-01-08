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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.01.2021 18:56



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracılık Faaliyetleri 120.000.000,00 57.052.824,55 TRY 47,54
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 5.300.000,00 5.300.000,00 TRY 100
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Uygulama ve yazılım geliştirme ve ticaret 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99
BS Finans Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş. Kredi Ratingi 200.000,00 8.000,00 TRY 4
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. Sağlıkla ilgili ilaç serum üretimi ve ticareti 30.986.000,00 796.340,00 TRY 2,57
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 772.376,00 772.376,00 TRY 100
Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 156.210,00 156.210,00 TRY 100
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Finansal danışmanlık faaliyetleri işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 862.500,00 862.500,00 TRY 100
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım A.Ş. Kitap Yayını 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 25.000.000,00 3.712.500,00 TRY 14,85
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. Teknoloji 4.128.000,00 825.600,00 TRY 20,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898549


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ISBIR 3.835,80 4.257.883 % 10,00  
INVEO 58,30 84.591.958 % 10,00  
YESIL 151,80 96.573.986 % 10,00  
IZTAR 17,72 3.654.587 % 9,99  
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