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***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2021 19:09



***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 81.48 Hissedar Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. CEO, BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil - BTC Turk Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.02 Hissedar Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669990 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi -Başkan , Riskin Erken Saptanması Komitesi -Başkan
MELTEM AKOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.03.2020 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Akol Avukatlık Bürosu Hukuki Danışmanlığı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi -Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968188


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