***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2022 18:44
***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ 16.04.1999 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR
FİNANSMAN BONOSU 17.12.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 12.01.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
FİNANSMAN BONOSU 28.01.2022 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI KESİN ALIM SATIM PAZARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015203
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 18,38
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
18:0514,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
18:0516,2304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0196
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
18:05908,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,82
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|ODAS
|1,73
|397.024.974
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,39
|327.880.783
|% 1,70
|
|VAKBN
|3,60
|311.654.585
|% 0,56
|
|TTKOM
|10,52
|789.963.586
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6865
|14,6951
|% 0,16
|
|Euro
|16,2251
|16,2340
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,2017
|19,2980
|% -0,10
|
|Frank
|15,8058
|15,9011
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9037
|3,9232
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-13,12
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,73
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|