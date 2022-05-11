***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2022 19:01
Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 252.000.000,00 213.862.478,90 TRY 84,87 Bağlı Ortaklık
Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 6.000.000,00 6.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 156.210,00 156.210,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Inveo Beta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 6.970.665,00 6.970.665,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Kripto varlık ve merkeziyetsiz finans 10.000.000,00 10.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 65.000.000,00 55.250.000,00 TRY 85,00 Bağlı Ortaklık
Inveo Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Faaliyetleri 300.000.000,00 224.997.000,00 TRY 74,999 Bağlı Ortaklık
Novel Scala Basılı Yayın Ve Tanıtım Ticaret Sanayi A.Ş. Kitap Yayıncılığı 100.000,00 55.000,00 TRY 55,00 Bağlı Ortaklık
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 30.000.000,00 135.000,00 TRY 0,45 İştirak
Devexperts Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Finansal Ürünler İçin Veri Dağıtımı 55.549,00 5.549,00 TRY 9,99 İştirak
Devexperts Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. Finansal Teknolojiler 50.000,00 4.995,00 TRY 9,99 İştirak
Albila Serum Biyolojik Ürünler Sanayi Ticaret A.Ş. İlaç ve Serum Üretimi ve Ticareti 40.986.000,00 796.340,00 TRY 1,94 İştirak
HiVC Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırımları 37.878.790,00 TRY 5,5 İştirak
Bodrum Girişimcilik A.Ş. Girişim Projeleri Danışmanlığı 2.000.000,00 200.000,00 TRY 10,00 İştirak
Aposto Teknoloji Ve Medya A.Ş. Teknoloji ve Elektronik Medya 78.063,00 3.580,00 TRY 4,59 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029442
BIST