***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.04.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 81.48 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Onur Topaç Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 15.04.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Hivc Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ICHAIN Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -BORA ORUÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.12.2020 İcrada Görevli Değil - BTC Turk Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2018 İcrada Görevli Değil - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.02 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Evet Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.03.2022 İcrada Görevli Değil Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - MSGSU ve Kültür Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006354 Değerlendirildi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SPK Lisanslı Yatırım Kuruluşu 327.600.000,00 278.021.222,57 TRY 84,87 Bağlı OrtaklıkInveo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 7.500.000,00 7.500.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 5.132.646,00 5.132.646,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim Ve Yatırım A.Ş. Özel Amaçlı Yatırım Şirketi 156.210,00 156.210,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık