***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2020 11:20
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895972
BIST
14:231.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:237,4463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4936
En Düşük
7,3424
14:239,1425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0784
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
14:23452,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,04
|Açılış
|: 452,51
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:21
|MAALT
|111,10
|41.152.877
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|20.904.231
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|107.943.310
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.313.063.831
|% 2,62
|
|SISE
|7,35
|1.139.026.087
|% 0,96
|
|ARZUM
|25,10
|1.125.992.753
|% -8,19
|
|GARAN
|10,32
|750.183.752
|% -0,48
|
|AFYON
|5,16
|439.968.480
|% 2,38
|
|SISE
|7,35
|1.139.026.087
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|306.950.544
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|205.182.511
|% -0,93
|
|AFYON
|5,16
|439.968.480
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,52
|111.728.416
|% -0,65
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4251
|7,4279
|% 0,61
|
|Euro
|9,1205
|9,1297
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1172
|10,1680
|% 0,93
|
|Frank
|8,4048
|8,4554
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 0,62
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|57,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|53,11
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|25,70
|
|Çeyrek
|726
|743
|12,84
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-0,39
|