***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.02.2021 09:11
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler INVEO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909246
BIST
12:011.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -10,38
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
12:017,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
12:018,5132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0243
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
12:01410,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,56
|Açılış
|: 410,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|24.247.433
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|38.878.362
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|49.668.966
|% 9,94
|
|IDGYO
|10,41
|7.068.118
|% 9,93
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|57.411.371
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,10
|524.896.075
|% 0,29
|
|SASA
|33,46
|486.383.412
|% 6,90
|
|DOHOL
|3,58
|391.972.732
|% -2,45
|
|KOZAA
|18,32
|366.566.957
|% 1,83
|
|EREGL
|15,15
|349.277.954
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,56
|290.704.807
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,58
|391.972.732
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,39
|120.816.672
|% -2,11
|
|TSKB
|1,76
|143.297.092
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,43
|114.047.740
|% -0,69
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0291
|7,0338
|% 0,11
|
|Euro
|8,5070
|8,5132
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6626
|9,7111
|% -0,15
|
|Frank
|7,8522
|7,8995
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8686
|1,8780
|% 0,07
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-9,17
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.728
|2.769
|-41,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,62
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-20,13
|
|Çeyrek
|659
|674
|-10,07
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,61
|
Seans Raporu
12:01
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TAVHL
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12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.89 ) 1, 344
-
12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, KRGYO, GEDIK, DARDL, INVEO
-
12:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEKUR, EKIZ, TGSAS
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12:13
IDGYO, DARDL, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında