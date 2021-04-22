***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 09:16
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ülkü Feyyaz Taktak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930330
BIST
10:241.310
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -20,01
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.326
En Düşük
1.309
10:248,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1379
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3697
En Düşük
8,1672
10:2410,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1589
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0816
En Düşük
9,8213
10:24480,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 9,01
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler10:24
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|10.842.966
|% 9,66
|
|BASCM
|11,80
|19.706
|% 7,86
|
|SEKUR
|22,28
|2.067.665
|% 7,63
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|YAPRK
|76,30
|861.331
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,40
|466.853
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GARAN
|7,01
|374.862.198
|% 0,72
|
|EREGL
|17,77
|166.077.735
|% -0,39
|
|PETKM
|6,20
|99.746.022
|% -2,82
|
|EKGYO
|1,78
|92.841.175
|% -1,66
|
|KOZAL
|104,30
|75.310.595
|% -0,76
|
|GARAN
|7,01
|374.862.198
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,78
|92.841.175
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,07
|67.806.650
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|23.632.971
|% -1,65
|
|SKBNK
|1,01
|17.605.238
|% -2,88
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3124
|8,3170
|% 1,69
|
|Euro
|10,0110
|10,0255
|% 1,61
|
|Sterlin
|11,5958
|11,6540
|% 2,06
|
|Frank
|9,0818
|9,1365
|% 2,19
|
|Riyal
|2,2187
|2,2298
|% 2,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,76
|
|Altın Gr.
|479
|480
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,26
|