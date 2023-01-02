***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2023 09:23
***INVEO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erhan Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091716
BIST
10:465.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 91,56
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.605
En Düşük
5.568
10:4618,7283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
10:4620,0248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
10:461.098,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,55
|Açılış
|: 1.098,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler10:46
|BFREN
|4.323,00
|13.777.401
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|51.964.659
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|19.502.612
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.058.997
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,29
|67.246.794
|% -7,10
|
|ULUFA
|9,70
|41.099.599
|% -6,46
|
|QNBFL
|119,00
|659.172
|% -4,42
|
|HKTM
|69,15
|23.514.086
|% -3,96
|
|BRKVY
|34,16
|23.095.254
|% -3,67
|
|ASELS
|64,50
|1.793.179.350
|% 3,78
|
|THYAO
|142,80
|1.237.593.668
|% 1,35
|
|TCELL
|39,60
|1.206.658.370
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,96
|1.065.361.715
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,22
|1.036.036.736
|% 6,76
|
|EKGYO
|8,96
|1.065.361.715
|% 2,63
|
|TTKOM
|26,22
|1.036.036.736
|% 6,76
|
|ISCTR
|12,95
|485.749.696
|% 1,41
|
|KRDMD
|18,33
|670.975.307
|% 1,89
|
|PETKM
|20,16
|712.736.173
|% 1,00
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.410
|7.476
|43,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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Seans Raporu
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