***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.02.2022 09:11
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVES.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Investco Holding A.Ş Miktar: 37.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 23.02.2022, Fiyat: 24 TL, Maksimum emir değeri: 900.000.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003341
BIST
10:341.984
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -54,37
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.007
En Düşük
1.980
10:3413,7325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0699
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,8268
En Düşük
13,6330
10:3415,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0494
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,6200
En Düşük
15,4300
10:34843,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,30
|Açılış
|: 843,55
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler10:34
|HUNER
|2,20
|2.560.017
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|21.068.074
|% 9,94
|
|PAPIL
|21,16
|33.293.430
|% 7,47
|
|BASCM
|5,66
|43.865
|% 7,40
|
|LKMNH
|15,32
|14.383.508
|% 4,72
|
|YBTAS
|21.150,00
|799.510
|% -10,00
|
|PKENT
|467,30
|377.578
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|12.714.959
|% -9,99
|
|MERIT
|31,40
|35.481.096
|% -9,98
|
|SANEL
|7,27
|909.993
|% -9,91
|
|THYAO
|28,40
|692.935.262
|% -3,53
|
|KARSN
|4,05
|296.574.225
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,98
|282.142.295
|% -1,73
|
|EREGL
|28,06
|238.414.716
|% -2,77
|
|KRDMD
|11,44
|236.392.277
|% -2,47
|
|KARSN
|4,05
|296.574.225
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,98
|282.142.295
|% -1,73
|
|ODAS
|1,33
|35.394.434
|% -2,21
|
|THYAO
|28,40
|692.935.262
|% -3,53
|
|ADESE
|0,69
|16.744.891
|% -4,17
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7209
|13,7325
|% 0,51
|
|Euro
|15,5130
|15,5282
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,5788
|18,6720
|% 0,26
|
|Frank
|14,9258
|15,0157
|% 0,52
|
|Riyal
|3,6463
|3,6646
|% 0,43
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|5,88
|
|Altın Gr.
|843
|844
|6,35
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,15
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|1,92
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Seans Raporu
10:34
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