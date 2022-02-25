***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
25.02.2022 18:10
***INVES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [INVES]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/02/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Investco Holding A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
37.500.000
Baz Fiyat (TL)
24
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
4.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/03/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
22-23/02/2022
Açıklamalar
Investco Holding A.Ş.'nin (Şirket) 37.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 187.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/03/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL/pay baz fiyat, "INVES.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 4.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004618
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,1258
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,7471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0984
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05842,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -12,85
|Açılış
|: 842,45
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8924
|13,8972
|% -0,90
|
|Euro
|15,6939
|15,7471
|% -0,62
|
|Sterlin
|18,5683
|18,6614
|% -0,77
|
|Frank
|14,9156
|15,0054
|% -1,16
|
|Riyal
|3,6926
|3,7111
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-12,43
|
|Altın Gr.
|842
|842
|-13,24
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-1,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem