***INVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.01.2024 10:00
***INVES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INVES]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INVES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231088
BIST
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10:457.595
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 124,52
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.596
10:4529,7078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1944
|Açılış
|: 29,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5700
|
29,7078
En Düşük
29,4693
10:4532,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0617
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6000
|
32,8103
En Düşük
32,5590
10:451.981,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.981,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.982,33
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler10:41
|KUYAS
|58,90
|37.094.764
|% 9,99
|
|FLAP
|12,01
|45.453.032
|% 9,98
|
|MARBL
|14,90
|40.194.620
|% 9,96
|
|VKING
|26,94
|2.046.105
|% 9,96
|
|AVGYO
|9,44
|7.469.697
|% 9,90
|
|BAYRK
|15,12
|17.363.340
|% -10,00
|
|SUWEN
|23,12
|45.147.565
|% -9,97
|
|DIRIT
|10,26
|136.212
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,50
|10.545.860
|% -6,73
|
|NTGAZ
|21,68
|44.731.036
|% -6,15
|
|GUBRF
|165,20
|2.826.138.939
|% 7,41
|
|THYAO
|236,20
|1.709.073.347
|% 3,32
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|EREGL
|41,72
|664.640.968
|% 1,76
|
|SKBNK
|4,32
|336.485.659
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,04
|283.847.351
|% 2,33
|
|YKBNK
|19,88
|769.684.481
|% 1,74
|
|ISCTR
|23,80
|516.505.930
|% 1,88
|
|AKBNK
|37,22
|678.031.630
|% 1,92
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,6969
|29,7082
|% 0,66
|
|Euro
|32,7651
|32,7848
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,7201
|37,9093
|% 0,77
|
|Frank
|35,0166
|35,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|7,8954
|7,9350
|% 0,61
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,04
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|989,09
|990,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.098,49
|1.105,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,40
|78,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,88
|2.075,22
|% 0,66
|