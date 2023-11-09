***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Finansal duran varlık edinimini doğrudan bağlı ortaklığımız REM GSYO gerçekleştirmiş olup, REM GSYO'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGlobal Mağazacılık A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGıda ve PerakendeEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi17.500.000 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih09.11.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı17.500.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı4,5714 TLToplam Tutar80.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,12İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,74Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/11/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİşlem bedelinin "pazarlık usulü" yöntemiyle belirlenmiş olması nedeniyle ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu REM GSYO A.Ş. 09.11.2023 tarihinde (bugün) gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Global Mağazacılık A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50'sini temsil eden toplam 17.500.000 adet pay için toplam 80.000.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olmuştur. Bu yatırıma ilişkin nakit sermaye ödemesi ile tescil işlemleri de 09.11.2023 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.Söz konusu sermaye artırımı sonrasında 35.000.000 TL ödenmiş sermayeye ulaşan Global Mağazacılık A.Ş. 1994 yılından bu yana MİSAŞ markasıyla gıda ve perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, Global Mağazacılık A.Ş.'ye ait 52 şube ve 480'in üzerinde personel bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216620BIST