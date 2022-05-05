***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 23:09
***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 8.593.378 12.902.033 5.711.417 20.756.553 157.574.162 146.352.377 501.889.920 277.275.302 779.165.222
Transferler
-8.593.378 -12.902.033 -4.451.124 -20.756.553 470.330.767 -146.352.377 277.275.302 -277.275.302 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.784.313.511 1.784.313.511 0 1.784.313.511
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 0 627.904.929 1.784.313.511 2.563.478.733 0 2.563.478.733
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 mi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.144.508 -78.032.320
Dönem Karı (Zararı)
256.129.789 1.784.313.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-255.852.408 -1.783.974.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 60.136 3.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.327 21.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.327 21.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17, 18 -14.227.194 -498.910
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-246.618.344 -1.806.421.095
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.892.667 21.777.009
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 1.143.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-671.682 -78.327.235
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.356 6.661.503
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 -404.370 -69.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -60.200 85.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
56.268 2.809
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -85.540.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-240.024 540.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-342.047 -42.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
102.023 582.721
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-394.301 -77.987.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -28.750.207 -44.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.751.300 72.456.660
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
22 52.185.126 77.548.092
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22 -99.845.786 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 9 -90.640 -6.732
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -5.084.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
909.227.194 89.490
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
857.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
857.500.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.500.000 0
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.500.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -311.695
Ödenen Faiz
0 -486.661
Alınan Faiz
18 14.227.194 887.846
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
832.331.386 -5.486.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
832.331.386 -5.486.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.830.466 16.473.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 855.161.852 10.987.546
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 855.161.852 22.830.466
Finansal Yatırımlar
20 199.522.534 186.088.636
Peşin Ödenmiş Giderler
5 400.161 2.743
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 892.041 0
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.348.231 1.006.184
ARA TOPLAM
1.057.324.819 209.928.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.057.324.819 209.928.029
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
20 2.654.649.968 2.373.804.862
Diğer Alacaklar
6 205.041 181.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
205.041 181.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.084.700 5.084.700
Maddi Duran Varlıklar
8 29.354.792 10.182.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 71.171 11.259
Peşin Ödenmiş Giderler
5 18.779 11.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.689.384.451 2.389.276.533
TOPLAM VARLIKLAR
3.746.709.270 2.599.204.562
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
4 178.468 238.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
178.468 238.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 81.401 25.133
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 24.404.729
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.602 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.602 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 199.183 97.160
ARA TOPLAM
485.654 24.765.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
485.654 24.765.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.272 52.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 66.272 52.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 119.642.337 116.282.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.708.609 116.335.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
120.194.263 141.101.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.626.515.007 2.458.103.418
Ödenmiş Sermaye
13 187.500.000 150.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 857.500.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.281.800 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.281.800 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.281.800 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 1.260.293 1.260.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.306.843.125 627.904.929
Net Dönem Karı veya Zararı
256.129.789 1.678.938.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.626.515.007 2.458.103.418
TOPLAM KAYNAKLAR
3.746.709.270 2.599.204.562
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 246.618.344 491.676.813
Satışların Maliyeti
14 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
246.618.344 491.676.813
BRÜT KAR (ZARAR)
246.618.344 491.676.813
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.526.254 -807.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.783.908 1.315.638.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -28.068 -5.875.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.847.930 1.800.632.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.847.930 1.800.632.760
Finansman Gelirleri
18 14.227.194 7.129.619
Finansman Giderleri
18 -52.668 -1.671.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
261.022.456 1.806.090.520
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.892.667 -21.777.009
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.453.437 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.439.230 -21.777.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
256.129.789 1.784.313.511
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.129.789 1.784.313.511
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
256.129.789 1.784.313.511
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 21 1,37000000 11,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.281.800 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 19.202.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.920.200 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -1.920.200 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.281.800 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.411.589 1.784.313.511
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
273.411.589 1.784.313.511
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027019
BIST