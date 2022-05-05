***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 8.593.378 12.902.033 5.711.417 20.756.553 157.574.162 146.352.377 501.889.920 277.275.302 779.165.222Transferler-8.593.378 -12.902.033 -4.451.124 -20.756.553 470.330.767 -146.352.377 277.275.302 -277.275.302 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.784.313.511 1.784.313.511 0 1.784.313.511Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 0 0 1.260.293 0 627.904.929 1.784.313.511 2.563.478.733 0 2.563.478.733Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 0 0 1.260.293 mi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.144.508 -78.032.320Dönem Karı (Zararı)256.129.789 1.784.313.511Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-255.852.408 -1.783.974.078Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 60.136 3.751Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.327 21.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.327 21.542Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 -14.227.194 -498.910Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-246.618.344 -1.806.421.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.892.667 21.777.009Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 1.143.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-671.682 -78.327.235Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.232Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.356 6.661.503Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -404.370 -69.957Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -60.200 85.796Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)56.268 2.809Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -85.540.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-240.024 540.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-342.047 -42.011Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)102.023 582.721Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-394.301 -77.987.802Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -28.750.207 -44.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.751.300 72.456.660Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri22 52.185.126 77.548.092Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları22 -99.845.786 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8, 9 -90.640 -6.732Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -5.084.700FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI909.227.194 89.490Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri857.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri857.500.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.500.000 0İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri37.500.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -311.695Ödenen Faiz0 -486.661Alınan Faiz18 14.227.194 887.846YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)832.331.386 -5.486.170NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)832.331.386 -5.486.170DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.830.466 16.473.716DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 855.161.852 10.987.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 855.161.852 22.830.466Finansal Yatırımlar20 199.522.534 186.088.636Peşin Ödenmiş Giderler5 400.161 2.743Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 892.041 0Diğer Dönen Varlıklar11 1.348.231 1.006.184ARA TOPLAM1.057.324.819 209.928.029TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.057.324.819 209.928.029DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20 2.654.649.968 2.373.804.862Diğer Alacaklar6 205.041 181.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar205.041 181.685Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.084.700 5.084.700Maddi Duran Varlıklar8 29.354.792 10.182.200Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 71.171 11.259Peşin Ödenmiş Giderler5 18.779 11.827TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.689.384.451 2.389.276.533TOPLAM VARLIKLAR3.746.709.270 2.599.204.562KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar4 178.468 238.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar178.468 238.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 81.401 25.133Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 24.404.729Kısa Vadeli Karşılıklar26.602 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.602 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 199.183 97.160ARA TOPLAM485.654 24.765.690TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER485.654 24.765.690UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar66.272 52.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 66.272 52.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 119.642.337 116.282.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.708.609 116.335.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.194.263 141.101.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.626.515.007 2.458.103.418Ödenmiş Sermaye13 187.500.000 150.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 857.500.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.281.800 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.281.800 0Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.281.800 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 1.260.293 1.260.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.306.843.125 627.904.929Net Dönem Karı veya Zararı256.129.789 1.678.938.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.626.515.007 2.458.103.418TOPLAM KAYNAKLAR3.746.709.270 2.599.204.562Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 246.618.344 491.676.813Satışların Maliyeti14 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)246.618.344 491.676.813BRÜT KAR (ZARAR)246.618.344 491.676.813Genel Yönetim Giderleri15 -3.526.254 -807.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 3.783.908 1.315.638.472Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -28.068 -5.875.270ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)246.847.930 1.800.632.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)246.847.930 1.800.632.760Finansman Gelirleri18 14.227.194 7.129.619Finansman Giderleri18 -52.668 -1.671.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)261.022.456 1.806.090.520Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.892.667 -21.777.009Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.453.437 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.439.230 -21.777.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)256.129.789 1.784.313.511DÖNEM KARI (ZARARI)256.129.789 1.784.313.511Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları256.129.789 1.784.313.511Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 1,37000000 11,90000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.281.800 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 19.202.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.920.200 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 -1.920.200 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.281.800 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)273.411.589 1.784.313.511Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları273.411.589 1.784.313.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027019BIST