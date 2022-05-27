***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Tarihi 29.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 34398 Sarıyer/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi.4 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Investco 2021 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 2 Investco 2021 Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Investco 2021 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olagˆanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 12:00'de Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www. investco.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Blok No:9 D:52 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.investco.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,INVESTCO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033161BIST